NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya’ya düşen füzeye ilişkin, "Elimizdeki kanıtlar bunun kasıtlı bir saldırı olmadığını gösteriyor. Rusya’nın herhangi bir şekilde NATO’ya karşı saldırıya hazırlandığına dair işaret yok" dedi.