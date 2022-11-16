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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya’ya düşen füzeye ilişkin, "Elimizdeki kanıtlar bunun kasıtlı bir saldırı olmadığını gösteriyor. Rusya’nın herhangi bir şekilde NATO’ya karşı saldırıya hazırlandığına dair işaret yok" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya’ya düşen füzeye ilişkin, "Elimizdeki kanıtlar bunun kasıtlı bir saldırı olmadığını gösteriyor. Rusya’nın herhangi bir şekilde NATO’ya karşı saldırıya hazırlandığına dair işaret yok" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya’ya düşen füzeye ilişkin, "Elimizdeki kanıtlar bunun kasıtlı bir saldırı olmadığını gösteriyor. Rusya’nın herhangi bir şekilde NATO’ya karşı saldırıya hazırlandığına dair işaret yok" dedi.
Politika 16.11.2022, 14:50
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya’ya düşen füzeye ilişkin, "Elimizdeki kanıtlar bunun kasıtlı bir saldırı olmadığını gösteriyor. Rusya’nın herhangi bir şekilde NATO’ya karşı saldırıya hazırlandığına dair işaret yok" dedi.