banner596

banner547

Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun Ukrayna’nın yakın bir dostu olduğunu belirterek, “NATO çatışmanın bir parçası değil ama ne kadar sürerse sürsün Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun Ukrayna’nın yakın bir dostu olduğunu belirterek, “NATO çatışmanın bir parçası değil ama ne kadar sürerse sürsün Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Politika 13.10.2022, 17:50
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun Ukrayna’nın yakın bir dostu olduğunu belirterek, “NATO çatışmanın bir parçası değil ama ne kadar sürerse sürsün Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun Ukrayna’nın yakın bir dostu olduğunu belirterek, “NATO çatışmanın bir parçası değil ama ne kadar sürerse sürsün Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Yorumlar (0)