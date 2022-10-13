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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun Rusya’nın nükleer güçlerini yakından izlediğini ve iyi bir istihbarata sahip olduğunu ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun Rusya’nın nükleer güçlerini yakından izlediğini ve iyi bir istihbarata sahip olduğunu ifade etti.

Politika 13.10.2022, 17:44
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun Rusya’nın nükleer güçlerini yakından izlediğini ve iyi bir istihbarata sahip olduğunu ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun Rusya’nın nükleer güçlerini yakından izlediğini ve iyi bir istihbarata sahip olduğunu ifade etti.

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