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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Standard Chartered organizasyonuyla düzenlenen yatırımcı forumuna katıldı
ABD Kongre Binası baskını sırasında kongre liderlerinin yaşadığı gergin anların görüntüleri ilk kez yayınlandı
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun Rusya’nın nükleer güçlerini yakından izlediğini ve iyi bir istihbarata sahip olduğunu ifade etti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun Rusya’nın nükleer güçlerini yakından izlediğini ve iyi bir istihbarata sahip olduğunu ifade etti.
Politika 13.10.2022, 17:44
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun Rusya’nın nükleer güçlerini yakından izlediğini ve iyi bir istihbarata sahip olduğunu ifade etti.