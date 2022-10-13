banner596

banner547

Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ardından düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna güçlerinin Rus ordusuna karşı iyi bir ilerleme kaydettiğini ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ardından düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna güçlerinin Rus ordusuna karşı iyi bir ilerleme kaydettiğini ifade etti.

Politika 13.10.2022, 17:35
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ardından düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna güçlerinin Rus ordusuna karşı iyi bir ilerleme kaydettiğini ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ardından düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna güçlerinin Rus ordusuna karşı iyi bir ilerleme kaydettiğini ifade etti.

Yorumlar (0)