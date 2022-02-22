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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Donetsk ve Luhansk’daki anlaşmazlıkların müzakere yoluyla çözülmesini bekliyoruz. Şimdilik mümkün görünmese de gelecekte başarılı olacağız" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Minsk anlaşmalarının artık geçerliliği yok. Donetsk ve Luhansk’ı tanıdık" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Müdahale Gücü’nün yüksek hazırlık seviyesinde olduğunu açıklayarak, güçlerin henüz aktif olmadığını belirtti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Müdahale Gücü’nün yüksek hazırlık seviyesinde olduğunu açıklayarak, güçlerin henüz aktif olmadığını belirtti.
Politika 22.02.2022, 19:22
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Müdahale Gücü’nün yüksek hazırlık seviyesinde olduğunu açıklayarak, güçlerin henüz aktif olmadığını belirtti.