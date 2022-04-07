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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO için önemli olan, müttefiklerinin Ukrayna’ya destek sağlamasıdır. NATO doğrudan çatışmaya dahil olmayacak ve NATO müttefikleri Ukrayna’ya asker göndermeyecek. Ancak aynı zamanda Ukrayna’ya birçok konuda de
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO için önemli olan, müttefiklerinin Ukrayna’ya destek sağlamasıdır. NATO doğrudan çatışmaya dahil olmayacak ve NATO müttefikleri Ukrayna’ya asker göndermeyecek. Ancak aynı zamanda Ukrayna’ya birçok konuda destek sağlıyoruz" dedi.
Politika 07.04.2022, 17:14
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO için önemli olan, müttefiklerinin Ukrayna’ya destek sağlamasıdır. NATO doğrudan çatışmaya dahil olmayacak ve NATO müttefikleri Ukrayna’ya asker göndermeyecek. Ancak aynı zamanda Ukrayna’ya birçok konuda destek sağlıyoruz" dedi.