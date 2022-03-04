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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Misket bombalarının ve diğer silahların kullanıldığını duyduk. Araştırmalarımız devam ediyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi de araştırıyor. Bu uluslararası hukukun ihlalidir" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Misket bombalarının ve diğer silahların kullanıldığını duyduk. Araştırmalarımız devam ediyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi de araştırıyor. Bu uluslararası hukukun ihlalidir" dedi.
Politika 04.03.2022, 16:17
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Misket bombalarının ve diğer silahların kullanıldığını duyduk. Araştırmalarımız devam ediyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi de araştırıyor. Bu uluslararası hukukun ihlalidir" dedi.