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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı: “Rusya Ukrayna yönetimini indirmek için geniş çaplı bir saldırı operasyonunu sürdürüyor”
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Kiev’in düşebileceği konusunda, "Ukrayna tamamen işgal altında, bu öngörülemeyen bir durum, ne olacağını söyleyemeyiz" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Kiev’in düşebileceği konusunda, "Ukrayna tamamen işgal altında, bu öngörülemeyen bir durum, ne olacağını söyleyemeyiz" dedi.
Politika 25.02.2022, 21:04
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Kiev’in düşebileceği konusunda, "Ukrayna tamamen işgal altında, bu öngörülemeyen bir durum, ne olacağını söyleyemeyiz" dedi.