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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Kiev’in düşebileceği konusunda, "Ukrayna tamamen işgal altında, bu öngörülemeyen bir durum, ne olacağını söyleyemeyiz" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Kiev’e doğru hareket ettiler. Beyan edilen amaç Ukrayna hükümetini değiştirmek" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Dünya, Rusya ve Belarus’u yaptıklarından sorumlu tutacak" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Karada ve havada NATO’nun müdahale unsurlarını konuşlandırıyoruz. 30’dan fazla yerde faaliyet gösteren 100’den fazla jetimiz var. Her müttefiki korumak için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Karada ve havada NATO’nun müdahale unsurlarını konuşlandırıyoruz. 30’dan fazla yerde faaliyet gösteren 100’den fazla jetimiz var. Her müttefiki korumak için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.
Politika 25.02.2022, 20:48
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Karada ve havada NATO’nun müdahale unsurlarını konuşlandırıyoruz. 30’dan fazla yerde faaliyet gösteren 100’den fazla jetimiz var. Her müttefiki korumak için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.