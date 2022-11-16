NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "İttifakın doğu kanadındaki varlığımızı zaten arttırmıştık. Ama diğer yandan da bu olayın kasıtlı bir saldırı olduğuna dair işaret yok. Rusya’nın NATO müttefiklerine karşı bir savaş amacının olmadığını görüyoruz" dedi.