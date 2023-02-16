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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: " (İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılması) Ben şahsen böyle bir kutsal kitabın yakılmasının utanç verici bir fiil olduğunu düşünüyorum"
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: " (İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılması) Ben şahsen böyle bir kutsal kitabın yakılmasının utanç verici bir fiil olduğunu düşünüyorum"
Politika 16.02.2023, 12:16
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: " (İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılması) Ben şahsen böyle bir kutsal kitabın yakılmasının utanç verici bir fiil olduğunu düşünüyorum"