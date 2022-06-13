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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusuna ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’nin NATO, AB ve İsveç tarafından terör örgütü olarak kabul edilen PKK’ya karşı terörle mücadele de dahil olmak üzere endişelerini

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusuna ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’nin NATO, AB ve İsveç tarafından terör örgütü olarak kabul edilen PKK’ya karşı terörle mücadele de dahil olmak üzere endişelerini dile getirdiğini ifade ederek, Türkiye’nin endişelerini hızla gidermek için 3 ülke yetkilileri ile temas halinde olduğunu söyledi.

Politika 13.06.2022, 16:51
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusuna ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’nin NATO, AB ve İsveç tarafından terör örgütü olarak kabul edilen PKK’ya karşı terörle mücadele de dahil olmak üzere endişelerini

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusuna ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’nin NATO, AB ve İsveç tarafından terör örgütü olarak kabul edilen PKK’ya karşı terörle mücadele de dahil olmak üzere endişelerini dile getirdiğini ifade ederek, Türkiye’nin endişelerini hızla gidermek için 3 ülke yetkilileri ile temas halinde olduğunu söyledi.

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