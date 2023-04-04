NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "İkimiz de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok kez görüştük İsveç’in üyelik sürecini üçlü mekanizmanın çalıştırılması konusunda mutabık kaldık. Bunun sonrasında ilerlemeye devam etmek gerek. İsveç’in üyelik süreci dev

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "İkimiz de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok kez görüştük İsveç’in üyelik sürecini üçlü mekanizmanın çalıştırılması konusunda mutabık kaldık. Bunun sonrasında ilerlemeye devam etmek gerek. İsveç’in üyelik süreci devam etmektedir. İsveç’in de vermiş olduğunu sözleri tutması gerekiyor" dedi.