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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Kiev’in düşebileceği konusunda, "Ukrayna tamamen işgal altında, bu öngörülemeyen bir durum, ne olacağını söyleyemeyiz" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Kiev’e doğru hareket ettiler. Beyan edilen amaç Ukrayna hükümetini değiştirmek" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Dünya, Rusya ve Belarus’u yaptıklarından sorumlu tutacak" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Güçlü bir transatlantik bağ olmadan Avrupa’da güvenlik yoktur" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Güçlü bir transatlantik bağ olmadan Avrupa’da güvenlik yoktur" dedi.
Politika 25.02.2022, 20:51
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Güçlü bir transatlantik bağ olmadan Avrupa’da güvenlik yoktur" dedi.