NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Gerçek bir çekilme görmeliyiz. Şu ana kadar gerçek bir çekilme görmüş değiliz. Rusya’nın gerçekten söylediğinin gerçekleştiğini ve Ukrayna sınırındaki asker sayısında önemli bir azalma olmasını bekliyoruz" dedi.