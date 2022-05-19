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AK Parti Sözcüsü Çelik: “(İsveç ve Finlandiya’nın) Düşmanlarımıza verdiği bu destek hiçbir şekilde kabul edilemez”
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya başvurusuna ilişkin, "Türkiye ile temas halindeyiz" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya başvurusuna ilişkin, "Türkiye ile temas halindeyiz" dedi.
Politika 19.05.2022, 16:42
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya başvurusuna ilişkin, "Türkiye ile temas halindeyiz" dedi.