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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Finlandiya ve İsveç’i NATO üyeleri olarak davet etme kararı alındı. Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki mutabakat bu kararın önünü açtı. Türkiye’ye teşekkür ediyorum ” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Finlandiya ve İsveç’i NATO üyeleri olarak davet etme kararı alındı. Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki mutabakat bu kararın önünü açtı. Türkiye’ye teşekkür ediyorum ” dedi.

Politika 29.06.2022, 15:54
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Finlandiya ve İsveç’i NATO üyeleri olarak davet etme kararı alındı. Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki mutabakat bu kararın önünü açtı. Türkiye’ye teşekkür ediyorum ” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Finlandiya ve İsveç’i NATO üyeleri olarak davet etme kararı alındı. Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki mutabakat bu kararın önünü açtı. Türkiye’ye teşekkür ediyorum ” dedi.

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