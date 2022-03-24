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Küçükçekmece Adliyesi önünde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg düzenlediği basın toplantısında, “NATO liderleri Ukrayna’ya daha fazla destek vermeye karar verdi” dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg düzenlediği basın toplantısında, “NATO liderleri Ukrayna’ya daha fazla destek vermeye karar verdi” dedi.
Politika 24.03.2022, 16:22
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg düzenlediği basın toplantısında, “NATO liderleri Ukrayna’ya daha fazla destek vermeye karar verdi” dedi.