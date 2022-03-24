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Küçükçekmece Adliyesi önünde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg düzenlediği basın toplantısında, “Kimyasal silahların herhangi bir şekilde kullanımı çatışmanın doğasını tamamen değiştirir. Bunun geniş çaplı sonuçları olacaktır. Bu hem Ukrayna halkını etkileyecek hem de bölgedeki N
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg düzenlediği basın toplantısında, “Kimyasal silahların herhangi bir şekilde kullanımı çatışmanın doğasını tamamen değiştirir. Bunun geniş çaplı sonuçları olacaktır. Bu hem Ukrayna halkını etkileyecek hem de bölgedeki NATO ülkelerini tehdit edecek duruma yol açacaktır. Kimyasalların çevreye yayılması tehlikesi ortaya çıkacaktır. Rusya’nın geçmişte Suriye’de kimyasal silahlar kullanılmasına destek olduğunu da biliyoruz” dedi.
Politika 24.03.2022, 16:33
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg düzenlediği basın toplantısında, “Kimyasal silahların herhangi bir şekilde kullanımı çatışmanın doğasını tamamen değiştirir. Bunun geniş çaplı sonuçları olacaktır. Bu hem Ukrayna halkını etkileyecek hem de bölgedeki NATO ülkelerini tehdit edecek duruma yol açacaktır. Kimyasalların çevreye yayılması tehlikesi ortaya çıkacaktır. Rusya’nın geçmişte Suriye’de kimyasal silahlar kullanılmasına destek olduğunu da biliyoruz” dedi.