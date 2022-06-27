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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg düzenlediği basın toplantısında, İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleşecek zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsveç ve Finlandiya liderleri ile bir araya geleceğini söyledi. Stoltenberg, “Görüşme davetin

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg düzenlediği basın toplantısında, İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleşecek zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsveç ve Finlandiya liderleri ile bir araya geleceğini söyledi. Stoltenberg, “Görüşme davetini kabul ettikleri için çok memnunum” dedi.

Politika 27.06.2022, 14:39
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg düzenlediği basın toplantısında, İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleşecek zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsveç ve Finlandiya liderleri ile bir araya geleceğini söyledi. Stoltenberg, “Görüşme davetin

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg düzenlediği basın toplantısında, İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleşecek zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsveç ve Finlandiya liderleri ile bir araya geleceğini söyledi. Stoltenberg, “Görüşme davetini kabul ettikleri için çok memnunum” dedi.

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