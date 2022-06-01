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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, diğer NATO müttefiklerinin Türkiye kadar terör saldırılarına maruz kalmadığını ifade ederek, Türkiye’nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurguladı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, diğer NATO müttefiklerinin Türkiye kadar terör saldırılarına maruz kalmadığını ifade ederek, Türkiye’nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurguladı.
Politika 01.06.2022, 18:29
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, diğer NATO müttefiklerinin Türkiye kadar terör saldırılarına maruz kalmadığını ifade ederek, Türkiye’nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurguladı.