NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsveç’in NATO üyeliğini görüşmek üzere yakın zamanda Ankara’ya gideceğini açıkladı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsveç’in NATO üyeliğini görüşmek üzere yakın zamanda Ankara’ya gideceğini açıkladı.
Politika 01.06.2023, 09:29
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsveç’in NATO üyeliğini görüşmek üzere yakın zamanda Ankara’ya gideceğini açıkladı.