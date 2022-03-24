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Küçükçekmece Adliyesi önünde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Bugün NATO liderleri Çin’e Rusya’ya destek olmaması konusunda çağrıda bulundu. Çin Rusya’ya ekonomik ya da askeri destekte bulunmamalı. Pekin, barışçıl çözüm için diplomatik nüfuzunu kullanmalı. Belarus’u bir suç or
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Bugün NATO liderleri Çin’e Rusya’ya destek olmaması konusunda çağrıda bulundu. Çin Rusya’ya ekonomik ya da askeri destekte bulunmamalı. Pekin, barışçıl çözüm için diplomatik nüfuzunu kullanmalı. Belarus’u bir suç ortağı olarak işgale destek vermeyi bırakmaya çağırıyoruz. NATO liderleri savunma yatırımlarını arttırmakta anlaştı” dedi.
Politika 24.03.2022, 16:27
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Bugün NATO liderleri Çin’e Rusya’ya destek olmaması konusunda çağrıda bulundu. Çin Rusya’ya ekonomik ya da askeri destekte bulunmamalı. Pekin, barışçıl çözüm için diplomatik nüfuzunu kullanmalı. Belarus’u bir suç ortağı olarak işgale destek vermeyi bırakmaya çağırıyoruz. NATO liderleri savunma yatırımlarını arttırmakta anlaştı” dedi.