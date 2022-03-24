NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Bugün NATO liderleri Çin’e Rusya’ya destek olmaması konusunda çağrıda bulundu. Çin Rusya’ya ekonomik ya da askeri destekte bulunmamalı. Pekin, barışçıl çözüm için diplomatik nüfuzunu kullanmalı. Belarus’u bir suç or

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Bugün NATO liderleri Çin’e Rusya’ya destek olmaması konusunda çağrıda bulundu. Çin Rusya’ya ekonomik ya da askeri destekte bulunmamalı. Pekin, barışçıl çözüm için diplomatik nüfuzunu kullanmalı. Belarus’u bir suç ortağı olarak işgale destek vermeyi bırakmaya çağırıyoruz. NATO liderleri savunma yatırımlarını arttırmakta anlaştı” dedi.