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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Bizim sorumluluğumuz bu saldırının Ukrayna dışına taşmasını önlemek. NATO, Rusya ile savaşa girme niyetinde değil" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Bizim sorumluluğumuz bu saldırının Ukrayna dışına taşmasını önlemek. NATO, Rusya ile savaşa girme niyetinde değil" dedi.
Politika 04.03.2022, 15:56
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Bizim sorumluluğumuz bu saldırının Ukrayna dışına taşmasını önlemek. NATO, Rusya ile savaşa girme niyetinde değil" dedi.