NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Biz Ruslardan yanıt bekliyoruz. Henüz bir yanıt almadık"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Biz Ruslardan yanıt bekliyoruz. Rusya’ya önerilerimizi gönderdik. Silahsızlanma hem NATO müttefiklerinin hem de Rusya’nın iyiliğinedir. Henüz bir yanıt almadık" dedi.

Jens Stoltenberg ayrıca "Gerçek bir çekilme görmeliyiz. Şu ana kadar gerçek bir çekilme görmüş değiliz. Rusya’nın gerçekten söylediğinin gerçekleştiğini ve Ukrayna sınırındaki asker sayısında önemli bir azalma olmasını bekliyoruz" dedi.