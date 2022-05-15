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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Avrupa’daki yeni güvenlik gerçeğini yansıtacak şekilde NATO’nun caydırıcılığını ve savunmasını güçlendirmek için önemli kararlar alacağız" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Avrupa’daki yeni güvenlik gerçeğini yansıtacak şekilde NATO’nun caydırıcılığını ve savunmasını güçlendirmek için önemli kararlar alacağız" dedi.
Politika 15.05.2022, 16:00
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Avrupa’daki yeni güvenlik gerçeğini yansıtacak şekilde NATO’nun caydırıcılığını ve savunmasını güçlendirmek için önemli kararlar alacağız" dedi.