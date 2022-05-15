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NATO Genel Sekreter Yardımcısı Geoana: “Çabalarımız, çatışmanın tırmanmasını önlemek için”

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı açılış konuşmasını gerçekleştiren NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, “Çabalarımız, çatışmanın tırmanmasını önlemek için” dedi.

Politika 15.05.2022, 12:20
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Geoana: “Çabalarımız, çatışmanın tırmanmasını önlemek için”

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı açılış konuşmasını gerçekleştiren NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, “Çabalarımız, çatışmanın tırmanmasını önlemek için” dedi.

NATO Dışişleri Bakanları, Almanya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’nın 2. gününde Berlin’de bir araya geldi. Toplantı için salona gelen bakanlar, öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, İngiltere’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılmak için başvuruda bulunmasını desteklediğini söyleyerek, "Finlandiya ve İsveç’in aramıza katılmasından çok memnunuz. NATO’ya katılmak için başvuruda bulunurlarsa Birleşik Krallık bunu güçlü bir şekilde desteklemektedir. Ayrıca Ukrayna’nın NATO standart savunmasına sahip olduğundan emin olmak için Ukrayna ve diğer ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışıyoruz. Bugün, küresel bir NATO’ya odaklanmamız da önemli çünkü Atlantik güvenliğinizi korumanın yanı sıra Hint Pasifik güvenliğine de dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

“Birlik için çalışacağız”

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de, toplantı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Görüşmede birçok konunun ele alınacağını ifade eden Albares, "Bugün meslektaşlarımla, Rusya’ya güçlü bir yanıt için stratejik konsept etrafında fikir birliği oluşturmaya devam edeceğim. Doğu kanadının yanı sıra ayrıca güney kanadına da odaklanacağız. Enerji arzı, düzensiz göçün siyasi kullanımı, terörizmle ilgili tehditler ve riskler Sahra veya Akdeniz bölgesi gibi yerlerde de güçlü bir şekilde devam ediyor. Ayrıca Finlandiya ve İsveç’in katılımıyla ilgili dün olduğu gibi birlik için çalışacağız" açıklamasında bulundu.

“Bugün iyi bir sonuç alacağımızı umuyoruz”

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç ile NATO hakkındaki görüşmelerinin "iyi ilerlediğini" belirterek, "Görüşmeler iyi gidiyor, bugün dayanışma göstermek ve tek sesle konuşmak adına iyi bir sonuç alacağımızı umuyoruz" dedi.

“Çabalarımız, çatışmanın tırmanmasını önlemek için”

Toplantının açılış konuşmasını NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Covid-19’a yakalanması nedeniyle üstlenen NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, NATO’nun Ukrayna’ya desteğini yineleyerek Geoana, "Bugün Dışişleri Bakanları toplantımızın ikinci gününde, Ukrayna’da devam eden savaşa değineceğiz. Tepkimiz, desteğimiz de dahil olmak üzere, egemen bir ulusa yönelik bu haksız saldırının karşısındadır. Bugün ilerleyen saatlerdeki çabalarımız, çatışmanın tırmanmasını önlemek için. Ayrıca Madrid’deki zirveyi de heyecanla bekliyoruz. Liderlerimiz gelecek ay bir araya geldiklerinde, ittifakın önümüzdeki 10 yıl için bir planını benimsemek de dahil olmak üzere önemli kararlar alacaklar. Müttefiklerin ve ortakların mali destek, insani destek ve askeri destekle, Ukrayna halkının ve ordusunun bu savaşı kazanmasına yardımcı olacağını biliyoruz” şeklinde konuştu.

"En yakın ortaklarımızdan ikisi NATO’ya katılmayı düşünüyor”

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise yaptığı açılış konuşmasında Almanya’nın NATO’nun siyasi olarak güçlendirilmesini her zaman desteklediğini söyleyerek, "Değerlerimiz tehdit altında ancak onları birlikte savunacağız" dedi. Baerbock, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılma planları hakkında, "En yakın ortaklarımızdan ikisi NATO’ya katılmayı düşünüyor. Mevcut güvenlik ortamında, yalnızca siyasi olarak değil, aynı zamanda askeri olarak da güçlenmek gerekiyor" şeklinde konuştu. Baerbock, "Ukrayna’ya destek konusunda tartışacak çok şeyimiz var. Bu gayri resmi toplantı, İspanya’da Haziran ayında yapacağımız zirveye bir köprü kuruyor. Önümüzdeki ay Madrid’de bugünkü toplantı ve tartışmaları genişletmeyi heyecanla bekliyorum. Ve geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim" diyerek konuşmasını tamamladı.

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