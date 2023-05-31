NATO Dışişleri Bakanlarından Oslo’da gayriresmi toplantı

NATO Dışişleri Bakanları, Norveç’in başkenti Oslo’da Norveç Kralı V. Harald’ın Kraliyet Sarayı’nda verdiği resepsiyonda gayriresmi olarak bir araya geldi.

NATO Dışişleri Bakanları, 11-12 Temmuz’da Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenecek NATO Zirvesi’ni ele almak üzere Norveç’in başkenti Oslo’da bir araya geldi. Yarın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in konuşmasıyla başlayacak 2 günlük toplantı öncesi dışişleri bakanları, Norveç Kralı V. Harald’ın Kraliyet Sarayı’nda verdiği resepsiyonda gayriresmi olarak bir araya geldi.

Bakanlar daha sorna Norveç Dışişleri Bakanı Anne Beathe Tvinnereim’in Akershus Kalesi’nde verdiği akşam yemeğinde yeniden bir araya geldi.

Toplantının ana gündem maddelerinin Rusya-Ukrayna Savaşı ve Kosova-Sırbistan gerginliği olması bekleniyor.