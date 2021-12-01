banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Semih Yalçın:
Semih Yalçın: "Mansur Yavaş artık hasmımızdır"
Deniz taksiler hizmete başladı
Deniz taksiler hizmete başladı
Memurlar da ek ödeme istiyor!
Memurlar da ek ödeme istiyor!
Bakan Koca'dan zam açıklaması: 2500 TL ile 5 bin TL arasında...
Bakan Koca'dan zam açıklaması: 2500 TL ile 5 bin TL arasında...

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının 2. gün oturumu sona erdi

Letonya’nın başkenti Riga’daki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı 2. gün oturumu sona erdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg düzenlediği basın toplantısında, "Gürcistan ve Ukrayna’nın egemenliklerine ve toprak bütünlüklerine desteğimiz sarsılmaz olmaya devam ediyor" dedi.

Politika 01.12.2021, 18:46
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının 2. gün oturumu sona erdi

Letonya’nın başkenti Riga’daki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı 2. gün oturumu sona erdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg düzenlediği basın toplantısında, "Gürcistan ve Ukrayna’nın egemenliklerine ve toprak bütünlüklerine desteğimiz sarsılmaz olmaya devam ediyor" dedi.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın Letonya’nın başkenti Riga’da başlayan ikinci gün oturumu sona erdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katıldığı toplantının ardından basın toplantısı düzenlemek üzere kamera karşısına geçti. Stoltenberg, "NATO Dışişleri Bakanları toplantısını bitirdik. İlk oturumumuza Gürcistan ve Ukrayna katıldı. Bölgedeki güvenlik durumunu görüştük. Rusya’nın komşularına karşı saldırgan ve istikrarsızlaştırıcı eylemleri ile Ukrayna çevresindeki askeri birikimi devam ediyor. Tetikte olmamız ve gerginliğin tırmanmasından kaçınmamız gerekiyor" ifadeleriini kullandı. Stoltenberg, bakanların Rusya’nın gelecekteki herhangi bir saldırısının yüksek bir bedeli olacağını ve Rusya için ciddi siyasi ve ekonomik sonuçları olacağını açıkça dile getirdiklerini aktardı.

"Gürcistan ve Ukrayna’nın egemenliklerine ve toprak bütünlüklerine desteğimiz sarsılmaz"

Stoltenberg, Gürcistan ve Ukrayna’nın NATO’nun uzun süredir devam eden ve yakın ortakları olduğunu vurgulayarak, "Gürcistan ve Ukrayna’nın egemenliklerine ve toprak bütünlüklerine desteğimiz sarsılmaz olmaya devam ediyor ve her iki ülkeye de desteğimizi arttırma taahhüdümüzü sürdürüyoruz" şeklinde konuştu. "Kendilerini savunma yeteneklerini zaten güçlendiriyoruz" diyen Stoltenberg, "Ayrıca reformlarla ilerlemenin, hukukun üstünlüğünün ve demokrasiyi güçlendirmenin önemine değindik. Güvenlik ve savunma alanlarını dönüştürmeye devam ediyorlar" ifadelerini kullandı. Stoltenberg, "Bu reformlar, hem Gürcistan’ı hem de Ukrayna’yı daha güçlü ve daha dayanıklı hale getirmenin anahtarıdır" dedi.

Afganistan’daki NATO misyonu ele alındı

Stoltenberg, "İkinci oturumumuz Afganistan’a ve NATO’nun oradaki 20 yıllık angajmanından çıkarılan derslere odaklandı. Bakanlar bu dersleri derinlemesine ele alırken, NATO’nun gelecekteki kriz yönetimi operasyonlarını planlama ve yürütme şeklini hem siyasi hem de askeri düzeyde nasıl iyileştirebiliriz, bunu görüştü" ifadelerini kullandı. "NATO’nun Afganistan’daki misyonu boşuna değildi" diyen Stoltenberg, "20 yılı aşkın bir süredir Afganistan’dan ülkelerimize terör saldırısı olmamıştır. Bu büyük ve karmaşık kriz yönetimi operasyonunu yürütecek kapasiteye ve siyasi iradeye yalnızca NATO sahipti. Kriz yönetiminin NATO için temel bir görev olarak kalması gerektiği açıktır" şeklinde konuştu.

"NATO’nun Afganistan’daki misyonunu sonlandırmaya karar verdik"

Stoltenberg, "Bakanlar, geçtiğimiz yılın Şubat ayında imzalanan ABD-Taliban anlaşmasına ilişkin daha anlamlı tartışmalardan yararlanacağımız konusunda da anlaştı. Aynı zamanda, bu yıl misyonumuzun geleceğine ilişkin istişareler açık ve samimiydi ve bu istişarelere dayanarak birlikte NATO’nun Afganistan’daki misyonunu sonlandırmaya karar verdik" dedi. NATO’nun Kabil Havaalanının işletilmesini sağlamak için kritik işlevler sağladığını, karadaki tahliye çabalarının koordinasyonuna öncülük ettiğini belirten Stoltenberg, "ABD, Birleşik Krallık, Türkiye ve Norveç son derece zorlu koşullarda güvenliği sağladı ve havalimanını işletti" dedi. Stoltenberg, "Gelecek için NATO Mukabele Kuvveti aracılığıyla veya bağımsız bir kuvvet olarak NATO’nun kısa süreli, büyük ölçekli, muharip olmayan tahliye çabalarını yürütme yeteneğini nasıl güçlendireceğimizi araştırmalıyız. Afganistan’dan çıkardığımız bu dersler gelecekte NATO’nun kriz yönetimindeki rolünü şekillendirecek" diye konuştu.

"Terörle mücadele çabalarımızı sürdürmeliyiz"

Stoltenberg, "Afganistan’dan alınan derslere baktığımızda, terörle mücadele çabalarımızı sürdürmeli ve ortaklarımızın kapasitesini geliştirmeliyiz. Irak’taki eğitim misyonumuzun kritik çalışmaları da dahil" dedi.

"Batı Balkanlar’daki istikrar ve güvenliği görüştük"

Toplantının son oturumuna Finlandiya, İsveç ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in katıldığını aktaran Stoltenberg, "Batı Balkanlar’daki istikrar ve güvenliği görüştük. Bölge, 1990’lardaki ihtilaflardan bu yana çok yol kat etti. Ancak son zamanlarda tansiyonun yükseldiğini gördük. Kosova ve Bosna-Hersek dahil" dedi. Stoltenberg, "NATO bölgede istikrarı, güvenliği ve iş birliğini geliştirmeye devam edecektir ve oradaki varlığımızın, Kosova’daki KFOR misyonumuz, Saraybosna ile Belgrad’daki ofislerimizin dahil önemini teyit ettik. Avrupa Birliği ile iş birliğimiz hayati önemdedir ve istikrarı korumak, reformları desteklemek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 13 14
17. Watford 13 13
18. Norwich City 14 10
19. Burnley 12 9
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7