NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gün oturumları başladı

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ikinci gün oturumları başladı.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, ikinci gününde devam ediyor. İsveç’in de katılımıyla gerçekleştirilen oturumun açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ele alınacak konulara ilişkin bilgi verdi. Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşının sürdüğünü ifade eden Stoltenberg, “Devlet Başkanı Putin barışa değil, daha fazla savaşmaya hazırlanıyor. NATO müttefikleri, Ukrayna’ya desteği sürdürme ve artırma konusundaki taahhüdünde birlikte hareket etmektedir. Egemen ve bağımsız bir ulus olarak galip gelmesi için Ukrayna’ya savaşta ihtiyaç duyduğu her şeyi vermeliyiz” dedi.

NATO’nun ayrıca Moldova, Gürcistan ve Bosna Hersek’in aralarında bulunduğu Rusya’nın baskısı altındaki diğer ortakları desteklemeye devam edeceğini kaydeden Stoltenberg, "Güney’den gelen tehditler de dahil olmak üzere ittifakımızın karşı karşıya olduğu diğer tehditler ve zorluklarla nasıl mücadele edeceğimizi, Çin’in Rusya ile artan işbirliği gibi büyüyen stratejik rekabetle nasıl başa çıkacağımızı tartışacağız” şeklinde konuştu.

Son olarak savunma harcamalarının değerlendirileceğini belirten NATO Genel Sekreteri, “Çekişmeli ve tehlikeli bir dünyada güvenliğimizi hafife alamayız, bu nedenle savunmamıza daha fazla yatırım yapmalıyız. Vilnius Zirvesi’nde, müttefiklerin GSYİH’lerinin en az yüzde 2’sinin savunmaya yatırılacağı iddialı yeni bir savunma yatırım taahhüdü üzerinde anlaşmalarını bekliyorum” diye konuştu.