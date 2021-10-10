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- Nahçıvan’da gerçekleştirilen Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı başarıyla icra edildi
3’üncü Ordu Komutanlığı ile Azerbaycan Nahçıvan Ordu Komutanlığı unsurlarının katılımıyla 5-8 Ekim 2021 tarihleri arasında Nahçıvan’da gerçekleştirilen Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı başarıyla icra edildi.
Politika 10.10.2021, 16:48
3’üncü Ordu Komutanlığı ile Azerbaycan Nahçıvan Ordu Komutanlığı unsurlarının katılımıyla 5-8 Ekim 2021 tarihleri arasında Nahçıvan’da gerçekleştirilen Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı başarıyla icra edildi.
Azerbaycan ile Türkiye’nin ortak düzenlediği ve 20 Eylül’de başlayan "Sarsılmaz Kardeşlik 2021" tatbikatı Nahçıvan’da gerçekleştirildi. 3’üncü Ordu Komutanlığı ile Azerbaycan Nahçıvan Ordu Komutanlığı unsurlarının katılımıyla 5-8 Ekim 2021 tarihleri arasında Nahçıvan’da gerçekleştirilen Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı başarıyla icra edildi.