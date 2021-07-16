banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Demir ve demir dışından ilk yarıda 5.7 Milyar Dolarlık ihracat
Demir ve demir dışından ilk yarıda 5.7 Milyar Dolarlık ihracat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde!
“İBB, YARDIMLAŞMA İÇİN EN DOĞRU ADRESTİR”
“İBB, YARDIMLAŞMA İÇİN EN DOĞRU ADRESTİR”
Gergerlioğlu 4 ay aradan sonra vekilliğe iade ediliyor
Gergerlioğlu 4 ay aradan sonra vekilliğe iade ediliyor

MYP Lideri Yılmaz: “Türkiye’yi Akdeniz’de rahatlatacak adımlar atılmalıdır”

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail Cumhurbaşkanını aramasını değerlendirerek, “Türkiye’yi Ortadoğu’da ve Akdeniz de rahatlatacak adımları destekliyoruz. Bu kapsamda Erdoğan’ın attığı adım ve İsrail Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşme olumludur” dedi.

Politika 16.07.2021, 19:55
MYP Lideri Yılmaz: “Türkiye’yi Akdeniz’de rahatlatacak adımlar atılmalıdır”
banner502

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail Cumhurbaşkanını aramasını değerlendirerek, “Türkiye’yi Ortadoğu’da ve Akdeniz de rahatlatacak adımları destekliyoruz. Bu kapsamda Erdoğan’ın attığı adım ve İsrail Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşme olumludur” dedi.

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Türkiye-İsrail ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu. MYP Lideri Reyiz, bölgede var olan kritik süreç, savaş tehdidi, Suriye ve diğer gelişmelerden dolayı Türkiye’nin atacağı adımlar son derece önemlidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın attığı adım ve İsrail Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmenin olumlu olduğunu belirtti.
Yorumlar (0)
27°
açık
banner501