MYP Lideri Yılmaz: “Türkiye Kıbrıs’taki güvenlik önlemlerini arttırmalı”

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, “Türkiye Kıbrıs’taki güvenlik önlemlerini arttırmalı. Aynı anda Yunanistan’a karşı tüm tedbirler diğer Batı Trakya ve Adalar etrafında güçlendirilerek artırılmalıdır” dedi.

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, siyaset gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Yunanistan ile yaşanan sorunlara ilişkin, “Doğu Akdeniz gazı nedeniyle Kıbrıs’ta bir provokasyon başlayabilir. Buradaki güvenlik tedbirleri artırılmalı. Aynı anda Yunanistan’a karşı tüm tedbirler diğer Batı Trakya ve Adalar etrafında güçlendirilerek artırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs’ın içi ve çevresinde güvenlik artırılmalı”

Yılmaz. “Türkiye’nin İsrail ile Akdeniz gazına hükmetme yönünde adım atması Yunan ve Batı’yı rahatsız eder. Türkiye gerek ada içinde gerek ada çevresinde güvenliği artırmalıdır. Türkiye, İsrail ile mutlaka stratejik bir askeri işbirliği içerisine girmelidir. Bu öyle bir işbirliği olmalı ki, taraflardan birine yapılan saldırı diğerine de yapılmış sayılmalıdır” dedi.