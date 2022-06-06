MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: "Türkiye, İsrail ve Azerbaycan arasında güvenlik anlaşması yapılmalıdır"

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, "Türkiye, İsrail ve Azerbaycan arasında güvenlik anlaşması yapılmalıdır" dedi.

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. MYP Genel Başkanı Yılmaz, "Bölgemizde ortaya çıkan gelişmeler son derece rahatsız edicidir. Türkiye başta Azerbaycan ve İsrail ile çok sıkı bir ortak savunma anlaşması yapmak zorundadır. Böyle bir anlaşmaya ülkemiz ve İsrail ile Azerbaycan her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Türkiye yeni dünya düzeni içerisinde kendisine bir eksen oluşturmakta geç kalmamalıdır. Bölgede yaşayan ülkeler olarak ayrıca tarihi kan bağlarımız hesaba katılarak diğer Türk devletleri de buraya hızla eklenmelidir. Bu çerçevede öncelikli olarak İsrail ile ileri adımlar atılmalı bir ülkeye yapılan saldırı diğerine yapılmış kabul edilecek şekilde çerçevesi güçlü bir iş birliği geleceğimiz açısından ve varlığımızın daha güçlü devamı açısından hayati önem taşımaktadır. Her ülkenin bütün terör gruplarına karşı da mesafesi eşit olmalıdır. Özellikle Doğu ve güneyimizi, Kafkasya cephesi ve Ege’yi tehdit eden büyük sorunlar var. Ermeni ve Yunan bölgede ciddi mesafe almaya çalışıyor. Batı ve Amerika destek veriyor. Amerika tutumunu değiştirmek zorunda" dedi.