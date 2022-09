MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: “Amerika oldubitti ile Türkiye’yi savaş içerisine çekiyor”

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, “Amerika oldubitti ile Türkiye’yi mağlup sayacağı bir savaş içerisine çekiyor. Bana göre Türkiye böyle bir savaş durumuna bugün itibari ile yeterli bir hava uçak filosuna sahip değildir” dedi.

Amerika’nın Türkiye’yi kaybettireceği bir savaşa çektiğini ifade eden MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, “Amerika’nın elinde olası bir Türk-Yunan savaşı sonucunda Türklere imzalatılacak sözleşmenin maddeleri dahi hazır bekliyor. Biz millet olarak büyük bir tuzağa çekildik ne yazık ki. Amerika oldubitti ile Türkiye’yi mağlup sayacağı bir savaş içerisine çekiyor. Bana göre Türkiye böyle bir savaş durumuna bugün itibari ile yeterli bir hava uçak filosuna sahip değildir. Ege ve Akdeniz’de kontrollü bir savaşla ağır yığınak yapan Amerika ve müttefikleri kısa sürede Türkiye’yi mağlup ilan ederek Akdeniz’de kendi taleplerini kabul edecek hale getirmek istiyor. Karşı tarafın gerek Amerika gerek müttefiklerinin ve gerekse Yunanistan ve olası bir durumda bize karşı harekete geçecek Mısıra verilen silahlar ve uçaklar göz önüne alındığında bizim bu sayılar karşısında yeterli sayıda taarruz uçağımız olmadığı rakamlarla görülmektedir. Bu nedenle Amerika kötü niyetle hareket ediyor” dedi.

"Türkiye 12 adalar dışında 20 adasını da kaybetti"

Türkiye’nin bugüne kadar işgal edilen 20 adaya zamanında müdahale etmediği için sırasıyla bütün adaların işgaline fırsat tanıdığını kaydeden Yılmaz, Amerika bu askeri yığınak yapmadan önce Yunanistan’la askeri silah dengemiz doğru zamanda iken bizim bu adalara kendimiz asker çıkarmamız gerekirdi. Burada açık ihmal var. Gelinen noktada eğer bir savaşa girilirse bu savaşın sonucu oldubitti ile Yunan lehine sonuçlandırılacak gibi görünmektedir. Belki de Amerika cebinde Türk tarafına imzalayacağı sözleşmeyi dahi hazırlamıştır. Bizim ağır ihmallerimiz konuşulmuyor. Halbuki bunlar konuşulmadığı için yarın bu ülkenin hiç bir noktası güvenli değildir. Üstelik Yunan tarihi hınca sahip” açıklamasında bulundu.

"Yunanistan tek değil, bu bir Haçlı ittifakıdır"

Bizim karşımızda sanki tek başına Yunanistan varmış gibi bir algının var olduğunu kaydeden Yılmaz, “ Bu son derece saçma bir sığ yaklaşımdır. Bizim karşımızda yeniden birinci dünya savaşında olduğu gibi yedi düvel var. Onlar 1. Dünya savaşında istediklerini aldılar. Kendimize fazla güvenmeyelim. Adamlarda bize ağır tahrip verecek her türlü silah var. 1. Dünya savaşında füze teknolojisi yoktu. Şimdi bu da var. Ve Yunan Türk öldürmekten son derece zevk alacak ahlaksız bir millettir. Hangi şehrimize her an nasıl bir saldırı olacak bir muammadır. Ama olacağı kesindir. Bütün medya bu endişeyi taşımalıdır. Yunan yarın füzeyi atarken kim kimdir diye sormayacak. Bizim bu bilinçlenmede medyamıza büyük mesuliyet düşmektedir. İşimiz hiç kolay değil. Ağrı bir savaşın içine itildik. Ağır ihmaller neticesinde kendimizi ateşin tam ortasında bulduk. Şimdi neticeyi beklemekten başka çaremiz de yok dedi” ifadelerini kullandı.