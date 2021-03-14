ANKARA (İHA) – Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, “Türk milleti tarih boyunca kadını toplumun, sosyal yaşamın ve yönetimin merkezinde tutmayı başarmış bir millettir. Bu başarı tarihte Türklerin yeryüzüne hükmetmesine de vesile olmuştur” dedi.

MYP 1. Türk Kadın Kurultayı, Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kurultay, MYP Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz’ın gönderdiği mektubun okunmasıyla devam etti. Mektubu partinin Hukuk ve Siyasi İşlerden Sorumlu üyesi Burhanettin Aktürk okudu. Genel Başkan Yılmaz mektubunda, “Türk tarihinde kadın tanırdan sonra ana, toplumun devamını sağlayan en önemli yapı taşı olarak değer bulmuştur. Yeryüzünde nesli yani soyu anneden sürdüren, anne üzerinde şekillenen tek millet Türk milletidir. Türk milleti tarih boyunca kadını toplumun, sosyal yaşamın ve yönetimin merkezinde tutmayı başarmış bir millettir. Bu başarı tarihte Türklerin yeryüzüne hükmetmesine de vesile olmuştur” ifadelerini kullandı.

Kadınların erkeklerden hiçbir alanda geri olmadığının altını çizen Yılmaz, "Kadın, Türklerde eş yani eşit, yarim yani diğer ifadesiyle diğer yarım olarak ad almıştır. Biz kadınlarımızı eğiterek, onları toplumda her alanda istihdam ederek ve dahi yönetim müşterek karar alma mecrasına dahil edip yeniden Türk toplum hayatını düzene sokmak, bilimsel politikaları ilke edinmiş muhafazakar yükselişle şahlanmak zorundayız. Kadınlarımızı toplumda en iyi duruma taşıdığımızda göreceğiz ki kadınlar elinde yetişecek yeni nesiller sayesinde erkek nüfusun bilgi ve üretkenlik kalitesi de artacak, böylece topluca bütünsel bir kalkınma ile dünyada hak ettiği yeri alan bir Türkiye inşa edilecektir” dedi.

Kadınların sahnede toplu fotoğraf çekilmesiyle kurultay sona erdi.