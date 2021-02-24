Myanmarlı yetkililer, Tayland’da görüşmelerde bulunuyor

Myanmar ordusu, Tayland’da görüşmeler sürdürmek için bir Dışişleri Bakanı görevlendirdi. Bakan, Taylandlı yetkililerle bir araya geldi.

Myanmar’da 1 Şubat’ta ordunun yönetime el koymasının ardından ülke ordu tarafından yönetiliyor. Ülkede protestolar devam ederken Myanmar ordusu, darbenin ardından ortaya çıkan krizi çözme çabaları kapsamında görevlendirdiği Dışişleri Bakanı, Tayland’a geldi. Myanmar Dışişleri Bakanı Wunna Maung Lwin, Tayland hükümet yetkilileriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşme, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkeleri arasındaki diplomatik ilişkiler çerçevesinde geldi.

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği üyesi olan Endonezya’da yetkililer, Myanmar’a resmi bir ziyaret düzenleyecekti. Ancak, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi Myanmar’a varması beklenirken Myanmar’daki görüşmesi askıya alındığını açıkladı. Marsudi, "ASEAN ülkelerinin yaşadığı gelişmeleri dikkate aldıktan sonra, Myanmar’ı ziyaret etmek için uygun bir zaman değil" ifadesini kullandı.

Öte yandan, Myanmar’da 49 yıllık askeri yönetimin ardından Kasım 2020’de ikinci kez demokratik genel seçimler yapılmıştı. Myanmar ordusu, 1 Şubat’ta Myanmar Eski lideri Aung San Suu Kyi Ulusal Demokrasi Ligi’nin (NLD) üyeliğinde Kasım 2020’de yapılan genel seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle yönetime el koymuştu. NLD partisinden lideri Aung San Suu Kyi ile beraber hükümetinin yetkililer, gözaltına alırken, darbeye karşı ABD ve bir çok ülkeden peş peşe kınama mesajları gelmişti. Darbenin ardından Myanmar’da 1 yıl süreyle olağanüstü hal ilan edilmişti. Yasaklara rağmen halk darbeye karşı tepki göstermek için protestolarını sürdürüyor.