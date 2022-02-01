Myanmar’da gerçekleştirilen askeri darbenin birinci yıl dönümü

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar’da gerçekleştirilen askeri darbenin birinci yıl dönümünde ülkedeki durumun vehametini sürdürmesinden endişe duyduklarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Myanmar’da 1 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen askeri darbenin birinci yıl dönümünde ülkedeki durumun vehametini sürdürmesinden endişe duyuyoruz" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’nin ilkesel olarak her türlü darbeye ve askeri müdahaleye karşı olduğunu bu vesileyle bir kez daha vurguluyoruz.

Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz üzere, ülkede barış ve istikrarın sağlanmasını teminen demokrasinin yeniden tesis edilmesi için gerekli adımların bir an önce atılması ve sivillere yönelik şiddetin durdurulması çağrısında bulunuyoruz.

Bu çerçevede, Myanmar’da ağır şartlar altında yaşayan Rohinga Müslümanlarının durumunun iyileştirilmesi ve Rohinga sorununa kalıcı çözüm sağlanmasına yönelik çabaların sürdürülmesi beklentimizi yineliyoruz."