Myanmar’da darbe yapan Hlaing: “Seçim komisyonu adil bir kampanya yürütmedi”

Myanmar’da darbe ile ülke idaresini devralan Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ilk kez yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, “Seçim komisyonu geçen yıl Myanmar’daki genel seçimler öncesinde adil bir kampanya yürütmedi” dedi.

Myanmar ordusu, 1 Şubat’ta başkent Nepido’da ülkenin lideri Aung San Suu Kyi ve Devlet Başkanı Win Myint’i Kasım 2020 seçimlerinin hileli olduğunu öne sürerek gözaltına alıp, darbe yapmıştı. Darbenin ardından başta başkent Nepido olmak üzere birçok kentte darbe karşıtı protestolar düzenlenmişti. Ülke idaresini devralan Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, darbenin ardından ilk kez yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında seçim komisyonunun geçen yıl genel seçimler öncesinde adil bir kampanya yürütmediğini, Covid-19 salgınını bir bahane olarak kullandığını belirtti. Yetkili makamların görevlerini yerine getirmediklerini söyleyen Hlaing, yetkililerin yükümlülüklerini yerine getirmemek için birçok bahane öne sürdüğünü açıkladı. Hlaing, seçim komisyonunda reform yapılması ve korona virüs salgını ile mücadeleye öncelik verilmesi gerektiğini belirtti.

Dış politikada değişiklik yok

Uygun bakanlardan oluşan bir hükümet kurduğunu ifaden eden Hlaing, ülkenin dış politikasında ise değişiklik yapılmayacağını açıkladı. Hlaing, darbe ile görevden alınan hükümetin onayını bekleyen iş projelerinin onaylanacağını, yerli ve yabancı yatırımcıları Myanmar’a çekmek için çalışılacağı sözünü verdi. Hlaing, ülkede daha fazla istihdam oluşturmak ve fabrikaları yeniden açmak için çalışacağını vurguladı.

Protestoların ardından birçok şehirde sıkıyönetim ilan edildi

Myanmar’da kitlesel sokak protestolarının 3’üncü gününde büyük şehirlerde sıkıyönetim ilan edildi. Taikkyi İlçe İdare Konseyi Başkanı Aung Kyaw Soe yaptığı açıklamada Yangon’da sıkıyönetim ilan edildiğini doğrularken, ülkenin en büyük ikinci şehri Mandalay’da da sıkıyönetim ilan edildiği bildirildi.

Darbenin ardından Myanmar’da 1 yıl süreyle olağanüstü hal ilan edilmişti.