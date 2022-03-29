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Zeytinburnu’nda iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Müzakere görüşmeleri devam ediyor
Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta birinci ay geride kalırken, bir yandan da barış süreci için müzakereler devam ediyor.
Politika 29.03.2022, 12:46
Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta birinci ay geride kalırken, bir yandan da barış süreci için müzakereler devam ediyor.