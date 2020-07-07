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Mustafa Şentop yeniden TBMM Başkanı seçildi
TBMM’DE TEKRARDAN MUSTAFA ŞENTOP DÖNEMİ BAŞLADI.
Politika 07.07.2020, 19:37
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TBMM Genel Kurulu’nda yapılan seçimle Mustafa Şentop yeniden TBMM Başkanı seçildi.
TBMM Genel Kurulu’nda Başkanlık seçimi yapıldı. Mustafa Şentop 557 milletvekilinin oy kullandığı seçimde 328 oyu alarak yeni dönemde TBMM Başkanı seçildi.
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