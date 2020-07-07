MUSTAFA ŞENTOP YENİDEN MECLİS BAŞKANI OLDU

TBMM Başkanlık seçimi Genel Kurul’da başladı. Seçim, iç tüzük gereği gizli oylamayla yapıldı.

BEŞ ADAYDAN 4 ADAYA DÜŞTÜ

AKP’li Mustafa Şentop'un yeniden aday olduğu seçimde; CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz ile TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş yarışıyordu ancak ikinci tur oylamanın tamamlanmasının ardından Baş, adaylıktan çekildi.

İLK TUR TAMAMLANDI

TBMM Başkanlık seçimi için ilk tur oylama tamamlandı. Gizli yapılan ilk oylamada Mustafa Şentop (AKP) 324, Haluk Koç (CHP) 131,

Erol Katırcıoğlu (HDP) 50, Hüseyin Filiz (İYİ Parti) 34, Erkan Baş (TİP) 9 oy aldı. İlk tur oylamada adaylar, TBMM üye tam sayısının 3’te 2 çoğunluk olan 400 oy alamadı. Başkanlık seçimi için 2. Tur oylamaya geçildi.

İKİNCİ TUR OYMADAN SONUÇ ÇIKMADI

TBMM Başkanlık seçimi için 2. tur oylama tamamlandı, 3. Tur oylamaya geçildi.

Gizli yapılan 2.tur oylamada Mustafa Şentop (AKP) 329, Haluk Koç (CHP) 133, Erol Katırcıoğlu (HDP) 53, Hüseyin Filiz (İYİ Parti) 36 2. tur oylamada adaylar, TBMM üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu olan 400 oya ulaşamadı. Başkanlık seçimi için 3. Tur oylamaya geçildi.

Yapılan üçüncü tur oylamada 328 oy alan Şentop, yeniden Meclis başkanı seçildi.

İLK İKİ TURDA 400 OY GEREKİYOR

Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak.

Üçüncü turda salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü turda en fazla oy alan aday başkan seçilmiş olacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne milletvekillerinin dağılım şöyle:

AKP: 291

CHP: 138

HDP: 58

MHP: 49

İYİ Parti: 37

TİP: 2

BBP: 1

DEVA: 1

DP: 1

DBP: 1

SP: 1

Bağımsız: 6

Toplam: 586