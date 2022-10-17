Mustafa Sarıgül: “TDP olarak böyle günlerde önce yaraları saran, acıları paylaşan bir partiyiz"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin genel merkez binasında gündeme dair basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan Sarıgül, 41 kişinin hayatını kaybettiği Bartın Amasra’daki maden kazası hakkında açıklamalarda bulundu. Sarıgül, yaşanan maden kazasından üzüntülerini dile getirerek, “Kurtarma çalışmaları esnasında herkesin ocağa koştuğunu gördüm. Bütün siyasi partiler son derece duyarlıydı, bütün yurttaşlarımız duyarlıydı. Baktım ki böyle bir olay karşısında hep berber kenetlenebiliyoruz. TDP olarak böyle günlerde önce yaraları saran, acıları paylaşan bir partiyiz” dedi.

“Bu 41 sayı değil, 41 candır”

Sarıgül, maden ocağındaki kazada yakınlarını kaybeden aileleri ziyaret ettiğini ve yaşanan üzüntüyü şahsen gördüğünü ifade ederek, “İçimizi yakan, vicdanları sızlatan, yürekleri kanatan acı bir tablo yaşadık. Dün orada arkadaşlarımla birlikte o tabloyu gördüm. 41 can kaybımız var. Bu 41 sayı değil; 41 candır, bu 41 evlattır, bu 41 babadır, bu 41 eştir, bu 41 eştir, bu 41, 41 eve düşen ateştir. Ateş düştüğü yeri yakar” diye konuştu.

“Transferde 700 milyon doları çöpe atmışız”

Mustafa Sarıgül, futbolda yabancı futbolcuların çokluğu ve yeteri kadar Türk futbolcunun yetişmemesi konularında kulüpleri eleştirdi. Türk takımlarının az döviz harcayıp çok döviz kazanması gerektiğini söyleyen Sarıgül, “Baktım Galatasaray-Kayserispor maçı var. Galatasaray’a uçaklar indi, manşetler atıldı, ’falan futbolcu geliyor’. O abarttıkları futbolcular topa vuramıyor. Ve üzüldüm. Sahaya baktım, 3 tane Türk var, 8 tane yabancı. Bu benim zoruma gidiyor" ifadelerini kullandı. Son 2 yılda 281 yabancı futbolcunun Türkiye’ye gelip gittiğini ifade eden Sarıgül, bu futbolcuların maliyetinin 700 milyon doların üstünde olduğunu ifade ederek, "700 milyon doları biz çöpe atmışız” dedi.