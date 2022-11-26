Mustafa Sarıgül: "Silahlı Kuvvetlerimiz, her zaman barış yanlısı bir ordudur"

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hiçbir zaman savaş yanlısı bir ordu değil, her zaman barış yanlısı bir ordudur. Umarım ki bayrağımıza ve toprağımıza göz dikenler gerekli dersi alırlar ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de kara harekatı yapmak durumunda kalmaz" dedi.

Bir dizi ziyaret ve açılış programına katılmak üzere öğle saatlerinde Van’a gelen Türkiye Değişim Partisi Lideri Mustafa Sarıgül, parti binasında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Teşkilat binasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Genel Başkan Sarıgül, bir hafta içerisinde bin üye kaydı yapan teşkilat başkanından bu sayıyı artırmasını istedi. Genel Başkan, daha sonra teşkilat başkanıyla tokalaşarak çalışmalarında başarılar diledi.

“Umarım ki bayrağımıza ve toprağımıza göz dikenler gerekli dersi alırlar”

Daha sonra program çerçevesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Genel Başkan Sarıgül, kara harekatına ilişkin Türkiye Değişim Partisi olarak barıştan yana bir parti olduklarını belirtti. Bayrağa ve toprağa göz dikenlere karşı Türk Silahlı Kuvvetlerinin bunları korumak için gerekli çalışmaları yapmak durumunda olduğunu ifade eden Başkan Sarıgül, “Yoksa bizim Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hiçbir zaman savaş yanlısı bir ordu değil. Her zaman barış yanlısı bir ordudur. Umarım ki bayrağımıza ve toprağımıza göz dikenler gerekli dersi alırlar ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de kara harekatı yapmak durumunda kalmaz. Ama bir kez daha bir şey söylemek isterim ki dünyanın neresinde savaş varsa, bu savaşların arkasında Amerika vardır. Dünyanın neresinde huzursuzluk varsa onun arkasında Amerika vardır. Bir kez daha Van’dan bütün milletime saygıyla, sevgiyle şunu söylemek isterim ki Amerika’nın oyununa gelmeyin. Kürt yurttaşlarım ve Türk yurttaşlarım kardeştir, kalleş olan Amerika’dır” dedi.

“Af talebimiz vicdani bir taleptir”

Başkan Sarıgül buradaki programının ardından Van F Tipi Kapalı Cezaevine gitti. Burada ‘af’ çağrısında bulunan Sarıgül, “9 Nisan tarihinde Türkiye Değişim Partisi Genel Merkezi’nden bir af çağrısında bulunduk. Af talebimiz vicdani bir taleptir. Türkiye Değişim Partisi olarak herhangi bir siyasi beklentimiz kesinlikle söz konusu bile değildir. Bir haksızlığa uğrayan bir anne evladına kavuşursa bu bizim için en büyük mutluluk olacaktır. Bütün siyasi partileri toplumsal barış affına, kardeşlik hukuku affına katılmaya davet ediyorum. Ve toplumsal barış affı, kardeşlik hukuku affı inanın ki toplumdaki barışı, saygıyı, sevgiyi yeni baştan taze edecektir” diye konuştu.

Genel Başkan Sarıgül, daha sonra kent merkezine gelerek esnaf ziyaretlerinde bulundu.