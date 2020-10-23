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Mustafa Sarıgül parti kuruyor
31 Mart yerel seçimleri öncesi CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül, yeni parti kurmak için çalışmalarına hız verdi.
Politika 23.10.2020, 09:38
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2019 yılının Ocak ayında CHP’den istifa ettiğini açıklayan Mustafa Sarıgül, kurucusu olduğu Türkiye Değişim Hareketi’ni siyasi bir partiye dönüştürmek için çalışmalarını hızlandırdı.
Mustafa Sarıgül, partisinin İstanbul İl Başkanı olarak Yusuf Polat'ı atadı.
Yusuf Polat sosyal medya hesabından Mustafa Sarıgül'e teşekkür ederek şu paylaşımı yaptı:
“Tarihe düşecek bir notumuz, tamamlanacak bir hikayemiz var. Genel Başkanımız Sn Mustafa Sarıgül ve teşkilatımızın teveccühü ile İstanbul İl Başkanlığı görevi tarafıma tevdi edilmiştir. Allah mahçup ettirmesin.”
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