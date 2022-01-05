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Mustafa Sarıgül'den İmamoğlu açıklaması

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu hakkında iddianame hazırlandığı haberlerine ilişkin, “Bu şekilde seçimle göreve gelenlerin bayrağımızla, toprağımızla, vatanımızla ilgili en ufak bir problemi yoksa bunların konuşulmasını bile doğru bulmayız” dedi.

Politika 05.01.2022, 16:25 05.01.2022, 16:48
Mustafa Sarıgül'den İmamoğlu açıklaması

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu hakkında iddianame hazırlandığı haberlerine ilişkin, “Bu şekilde seçimle göreve gelenlerin bayrağımızla, toprağımızla, vatanımızla ilgili en ufak bir problemi yoksa bunların konuşulmasını bile doğru bulmayız” dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ziyaretlerde bulunmak üzere öğle saatlerinde Bolu’ya geldi. İlk ziyaretini parti binasına yapan Sarıgül, partililerle bir süre sohbet ettikten sonra gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“Belediye başkanlarını vatandaşlar göndermeli”

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu hakkında iddianame hazırlandığına yönelik haberler hakkında “Ben uzun yıllar belediye başkanı yapan birisiyim. Seçimle gelenlerin seçimle gitmesi lazım. Bu şekilde seçimle göreve gelenlerin bayrağımızla, toprağımızla, vatanımızla ilgili en ufak bir problemi yoksa bunların konuşulmasını bile doğru bulmayız. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak demokrasiye inanan bir siyasi partiyiz. Milyonlarca yurttaşımız oy vermiştir ve belediye başkanları seçilmiştir. O nedenle milyonlarca kişinin oy verdiği belediye başkanlarına ve oy verenlerin oylarına saygı duymak lazım. Seçimle göreve gelen belediye başkanının hudut ve bayrak birliğinde bir sorun yoksa 5 sene sonra yaptığı çalışmaların değerlendirmesini seçildikleri ilin vatandaşına bırakması lazım. Belediye başkanlarını göreve nasıl vatandaşlarımız getiriyorsa görevden gidişlerini de vatandaşlarımız sağlamalıdır. İstanbul ve Ankara gibi büyükşehir belediye başkanlarımızın bu şekilde konuşulmalarını demokrasi adına kesinlikle doğru bulmam” dedi.

“Bu sistem doğru değildir”

İkinci ziyaretini Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a yapan Sarıgül burada cumhurbaşkanlığı adaylığı ve sistemle ilgili açıklamalarda bulundu. Sistemi doğru bulmadığını ifade eden Sarıgül, “Türkiye’de bu sistem oturmamıştır. Bu sistem doğru değildir. Bu sistemin doğru olduğunu bilsek destekleriz. Ama geriye dönüp baktığım zaman, milletvekilliği ve belediye başkanlığı dönemimde eksik bıraktığım bir şey var mı diye sorarsanız, tek başıma verdiğim kararlarda, istişare kültürünü kullanmadığımız kararlarda gerçekten eksik kararlar verdiğimi görüyorum. O nedenle Tanju başkanın da benim de en büyük arzumuz tarafsız bir cumhurbaşkanı, güçlü bir parlamento ve bağımsız bir yargı istiyoruz. Türkiye’de tek adam yönetiminin doğru olmadığını görüyoruz. Tek adam yönetiminin kendisine de haksızlık olduğunu görüyoruz. Bizim cumhurbaşkanımız tarafsız olsun. Cumhurbaşkanlığı makamı sığınma limanı olsun. Orada partili bir cumhurbaşkanı olmasın. Çünkü orası Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın en üst organıdır. Ama güçlü bir parlamento, güçlü bir başbakanımız olsun. Bakanlar da dışarıdan atanmasın. Bakanları da teşkilatlardan gelen, emek harcayan milletvekili arkadaşlarımızdan olsun” şeklinde konuştu.

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