Mustafa Sarıgül: “Ayıdan post, Amerika’dan dost olmaz”

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kıbrıs davası konusunda Yunanistan’ın, ABD ve NATO’ya güvenmemesi gerektiğini söyleyerek, “Yunanistan’a son sözümüz şudur: Ayıdan post, Amerika’dan da dost olmaz” dedi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Samsun’da Bandırma Vapuru Müzesi’ne ziyaret etti. Rize’den gelen ilkokul öğrencilerini selamlayan Sarıgül, öğrencilere "Ben kararımı verdim, lider olmaya geldim, ülkeme hizmet için Atatürk’e söz verdim, ben lider olacağım" sözlerini tekrarlattı. Sarıgül, Bandırma Vapuru içinde yaptığı basın açıklamasında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in ABD Kongresinde yaptığı konuşmada, KKTC’nin tanınmamasını istemesine sert tepki gösterdi. Sarıgül, “Ayıdan post Amerika’dan da dost olmaz” ifadelerini kullandı.

“Asla kabul edilemez”

TDP Genel Başkanı Sarıgül, “Onlar şunu iyi bilmeli ki; Cumhuriyet’i ve demokrasiyi sonsuza dek korumaya kararlıyız. Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleri her zaman Samsun’dadır, her zaman Türkiye’dedir. 103 yıl sonra Türkiye’mizi sıkıntıya sokmak isteyenler, özellikle Yunanistan Başbakanı’nın Amerika Birleşik Devletleri kongresinde yaptığı konuşma asla kabul edilemez. Amerika Senatosu şunu bilmeli ki, Türkiye her zaman ayaktadır, onurunu şerefini 19 Mayıslarda nasıl koruduysa bundan sonra da aynı şekilde koruyacaktır” diye konuştu.

“ABD’ye güvenmeyin”

Sarıgül, Yunanistan’a “ABD’ye güvenmeyin, komşunuz Türkiye’ye güvenin” tavsiyesinde bulundu. Konuşmasının devamında Sarıgül, “Unutmayın ki Amerika’dan hiçbir zaman dost olmaz. Dünyanın hangi ülkesinde savaş çıkıyorsa bilin ki o savaşların içinde ABD vardır. Yunanistan şunu bilmeli ki bizim için Muğla neyse Kıbrıs da odur. Ordu, Samsun neyse Kıbrıs ta odur. Kıbrıs davası Türkiye’mizin onurlu, şerefli bir davasıdır. Yunanistan Kıbrıs’a hiçbir zaman heveslenmesin. Yunanistan aynı zamanda NATO’ya da güvenmesin. Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleri 103 yıl sonra tekrar tekrar görevinin başındadır. Yunanistan’a son sözümüz Samsun’dan şudur: Ayıdan post, Amerika’dan da dost olmaz” ifadelerini kullandı.