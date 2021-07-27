Mustafa Akıncı'dan Bahçeli'ye yanıt: Sessiz kalmayız!

Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin şahsına yönelik saldırıların yeni bir boyuta taşındığını ifade etti.

Akıncı, “Son günlerde yaptığım açıklamalarda ifade ettiğim görüşlere, yine küfürlü bir dille sataştı. Bu defa şahsım için kullandığı nitelemeler, ‘Fiili Akel mensubu’ , ‘Uyuyan mason ve komünist’ ve ‘EOKA militanı’ şeklinde oldu. Bu hezeyanlara ne denir bilemiyorum” dedi.

“FİKİR YOKSUNU VE HAKARET USTASI AĞIZLAR BİZİ SUSTURMAYA YETMEYECEKTİR”

Akıncı, “Yerlerde sürünen bu politik düzeysizliğe bizim de ayak uydurmamız elbette söz konusu olamaz. Fakat bir şey daha söz konusu olmayacaktır; Türkiye’de yaratılan antidemokratik korku imparatorluğunu Kıbrıs’a yayma girişimleri karşısında sessiz kalmayacağız. Fikir yoksunu ve hakaret ustası ağızlar bizi susturmaya yetmeyecektir” ifadelerini kullandı.