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Muş’ta kutlamalar başladı
Muş’ta partililer, Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazandığını görmeleri üzerine kutlama yapmaya başladı.
Politika 28.05.2023, 21:29
Muş’ta partililer, Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazandığını görmeleri üzerine kutlama yapmaya başladı.
Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından resmi olamayan sonuçlara göre oyların çoğunluğunu alan Recep Tayyip Erdoğan’ın destekçileri Muş’ta kutlama yaptı. Muş’ta Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar, sevinç gösterisinde bulundu.