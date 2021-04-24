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Müsiad Başkanı Abdurrahman Kaan: Bu yakıştırmalar hiçbir şekilde kabul edilemez

Müsiad Başkanı Abdurrahman Kaan, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olayları hakkındaki 'soykırım' ifadesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Politika 24.04.2021, 21:31 24.04.2021, 21:36
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Müsiad Başkanı Abdurrahman Kaan: Bu yakıştırmalar hiçbir şekilde kabul edilemez

Kaan, sosyal medya  hesabından yaptığı paylaşımda: 'ABD yönetimi tarafından tarihi gerçeklerden uzak bir niteleme ile ülkemizi ve milletimizi hedef alan temelsiz çirkin ithamları reddediyor, şiddetle kınıyoruz. Ne tarihimizde ne de milletimizin vicdanında yeri olmayan bu yakıştırmalar hiçbir şekilde kabul edilemez.' ifadelerine yer verdi.

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