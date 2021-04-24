Müsiad Başkanı Abdurrahman Kaan: Bu yakıştırmalar hiçbir şekilde kabul edilemez

Kaan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: 'ABD yönetimi tarafından tarihi gerçeklerden uzak bir niteleme ile ülkemizi ve milletimizi hedef alan temelsiz çirkin ithamları reddediyor, şiddetle kınıyoruz. Ne tarihimizde ne de milletimizin vicdanında yeri olmayan bu yakıştırmalar hiçbir şekilde kabul edilemez.' ifadelerine yer verdi.

ABD yönetimi tarafından tarihi gerçeklerden uzak bir niteleme ile ülkemizi ve milletimizi hedef alan temelsiz çirkin ithamları reddediyor, şiddetle kınıyoruz. Ne tarihimizde ne de milletimizin vicdanında yeri olmayan bu yakıştırmalar hiçbir şekilde kabul edilemez. #1915Olayları — Abdurrahman Kaan (@AKaanTR) April 24, 2021